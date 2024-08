Nach der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Hanija in Teheran, die allgemein israelischen Diensten zugeschrieben wird, hatten iranische Politiker, Militärs und Kleriker eine »strenge Bestrafung« und eine »zerschmetternde Antwort« angekündigt. Einfache Journalisten und gehobenere »Analysten« machten sich in iranischen Medien jeden Tag detaillierte Gedanken, welche Ziele in Tel Aviv und Haifa angegriffen werden könnten und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zerstört ...