Am Mittwoch morgen wurde bekannt, dass Nell McCafferty in ihrem Pflegeheim in der Grafschaft Donegal gestorben ist. Sie war Gründungsmitglied des Irish Women’s Liberation Movement und engagierte sich als Journalistin und Autorin. Sie war eine der wichtigsten feministischen Aktivistinnen Irlands ihrer Generation.

Die in Derry geborene und weithin anerkannte Aktivistin starb im Alter von 80 Jahren. McCafferty wurde 1944 in Derry geboren und wuchs im nationalistischen ...