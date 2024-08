Kämpfen und feiern, Bier­flaschen und Molotowcocktails, politische Solidarität und Punkrock: Das gehört im alten Berliner Bezirk SO36 traditionell zusammen. So organisierte die Rote Hilfe im Juni 1971 dort in Kreuzberg eine Informationsveranstaltung über zum Abriss freigegebene Häuser am Mariannenplatz. Für musikalische Begleitung sorgte die Agitrocktruppe Ton Steine Scherben. Im Anschluss besetzten Konzertbesucher spontan die leerstehenden Häuser.

Eine Ecke weiter ...