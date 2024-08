Die Eskalation kam nur wenige Stunden nach einem Telefonat von US-Präsident Joseph Biden und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vom Mittwoch. Die palästinensische Gesundheitsbehörde in Gaza teilte am Donnerstag mit, dass mindestens 27 Menschen bei israelischen Angriffen getötet wurden. So starben allein in Beit Lahia im Norden der Enklave elf Personen, darunter Kinder und Frauen, bei einem Raketenangriff auf ein Wohnhaus – einige von ihnen wurden nach Anga...