Es gibt Orte, die man nicht besuchen kann, oder wenn man es doch tut, wird man nicht das finden, was man dachte – un- oder umdefinierte Regionen, die in der Vorstellung viel pracht- und geheimnisvoller sind als in der schnöden geographischen Wirklichkeit. Burgund ist so ein Beispiel. Nach Karl dem »großen« Sachsenschlächter führte Ludwig der Fromme das Frankenreich bis zu seinem Tod 840 weiter, dann teilten seine Söhne es im Vertrag von Verdun auf: Karl der Kahle be...