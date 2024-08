Sie haben bei der marxistischen Studienwoche in Frankfurt am Main vergangene Woche zu Rechtsentwicklungen an Hochschulen referiert. Warum sind diese ein wichtiges antifaschistisches Kampffeld?

Wissenschaft ist eine gewaltige Produktivkraft. Je nach Stand der Klassenauseinandersetzungen können Hochschulangehörige das emanzipatorische Potenzial von Wissenschaft und Bildung entfalten oder eben im Gegenteil die Handlanger der herrschenden Klasse sein. Daraus ergibt sich...