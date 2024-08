Bereits zu seinen Lebzeiten galt Palmiro Togliatti als eine Legende, insbesondere unter seiner italienischen Anhängerschaft. Dies war auch ein Ergebnis des in der kommunistischen Bewegung im zweiten Viertel des letzten Jahrhunderts in Anlehnung an den sowjetischen Stalin-Kult gepflegten Hypes um die eigenen Führungsfiguren. Vitaliano Ravagli erinnert sich an das dieser Linie entsprechende Bild, das er sich selbst als junger Kommunist Ende der 1940er Jahre im romagno...