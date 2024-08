Drei Tage lang war der Präsident Vietnams, To Lam, zu Gast in Beijing. Am Dienstag beendete To seinen Besuch, zu dem ihn der Partei- und Staatschef Chinas, Xi Jinping, eingeladen hatte. Der Besuch in der Volksrepublik war seine erste Auslandsvisite nach dem Amtsantritt als Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (KPV) Anfang August. Das zeige die große Bedeutung, die To den Beziehungen zwischen beiden Ländern beimesse sowie das hohe Niveau und...