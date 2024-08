Der Ruf der Ampelkoalition ist schlecht. Sehr schlecht. Trotzdem geht es irgendwie weiter. Denn angesichts miserabler Umfragewerte der Regierungsparteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP kann es sich keine Partei so richtig leisten, vorgezogene Neuwahlen zu riskieren. Also versucht man, sich durch Kritik an den Koalitionspartnern gegenüber der eigenen Klientel aus der Verantwortung für die desaströse Regierungspolitik zu stehlen. Das geht schon seit ein paar Monat...