Als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am vergangenen Mittwoch eine »gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite« ausrief, hatte das zwar keinerlei unmittelbare Folgen, sorgte aber erwartungsgemäß für erhöhte Aufmerksamkeit. Die WHO traf die Entscheidung angesichts einer steigenden Anzahl von Mpox-Erregern in einigen afrikanischen Ländern. Es drohe eine weitere Ausbreitung auch über die bisherigen Epidemiegebiete hinaus.

Mpox, früher als Affenpocken (Monkey...