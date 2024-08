Laut einer Gallup-Studie gibt es in der deutschen Wirtschaft 5,7 Millionen Beschäftigte, »die innerlich gekündigt haben«. Hinzu kommen mindestens noch einmal so viele, die keine Beschäftigung in der »deutschen Wirtschaft« wollen. Überall werden Arbeitskräfte gesucht – und nicht gefunden, weswegen das Bürgergeld gekürzt werden soll, damit die Bezieher nicht damit über den Monat kommen und dann doch entgegen ihren Wünschen einen Job annehmen müssen. Denken wir nur an ...