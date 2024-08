Am Montag konnte sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mal wieder ausführlich ihrem Lieblingsthema widmen: der »irregulären Migration«. Bei der Vorstellung des Jahresberichts 2023 der Bundespolizei in Rostock strich sie die vermeintlichen Erfolge der Behörde in der Abwehr und der »Rückführung« von Geflüchteten hervor. »Die aktuellen Zahlen zeigen, dass unsere Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Migration wirken«, erklärte Faeser bei einer Pressekonferen...