Mit der Machtübergabe an die fundamentalistischen Taliban im Sommer 2021 herrscht in Afghanistan zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine Regierung, die über nennenswerten Rückhalt in der Bevölkerung verfügt. Die Macht der korrupten Kollaborationsregierung unter Hamid Karsai und Aschraf Ghani reichte im Grunde nie über die Hauptstadt Kabul hinaus.

Daneben gibt es aber auch nach der Etablierung des Emirats zahlreiche weitere bewaffnete Gruppen, die teilweise mit den Tali...