Für die Stahlkocher im Duisburger Werk von Thyssen-Krupp geht es um die Zukunft. Durch die unsichere Lage spiele die Konzerntochter Thyssen-Krupp Steel mit »Zehntausenden Arbeitsplätzen in der ganzen Region und einer sicheren Perspektive für über 27.000 Familien«, warnte Thyssen-Krupp-Gesamtbetriebsrat Tekin Nassikol in einer an Konzernchef Miguel Lopéz gerichteten Mitteilung am Freitag. Lopéz müsse sofort aufhören, »den Stahlvorstand öffentlich zu beschädigen und w...