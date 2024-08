Zermürbender Konflikt um Wahlergebnis

In Venezuela und anderen Ländern haben am Sonnabend erneut Tausende Unterstützer des amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro sowie Anhänger der rechten Opposition demonstriert. Der staatliche venezolanische Fernsehsender VTV berichtete aus zahlreichen Städten über Pro-Maduro-Aktionen. »Es ist an der Zeit, der Zermürbung in diesem Konflikt, den der Faschismus zu schaffen versucht hat, ein Ende zu setzen. Lasst uns das Blatt wenden und in eine Debatte eintreten, um die...