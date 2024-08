Als Erich Mühsam (1878–1934) für den Ersten Weltkrieg gemustert wurde und man ihm mitteilte, dass er dienstuntauglich sei, urteilte er später zu diesem Bescheid: »Keine Engelsmusik hätte mir lieblicher in die Ohren tönen können.« So klang dann auch sein verfasstes »Kriegslied«: »Sengen, brennen, schießen, stechen, Schädel spalten, Rippen brechen, spionieren, requirieren, patrouillieren, exerzieren, fluchen, bluten, hungern, frieren … So lebt der edle Kriegerstand …«...