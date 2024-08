Die United Auto Workers (UAW), mit rund 400.000 Mitgliedern größte Gewerkschaft der USA, hat am Mittwoch ihre Kampagne zum Präsidentschaftswahlkampf vorgestellt. Sie wird mit allen erdenklichen Mitteln die Kandidatur von Kamala Harris und Timothy Walz unterstützen. Rund eine Million aktive und ehemalige Mitglieder sollen mobilisiert werden, besonders in den Swing States Michigan – wo die Gewerkschaft ihren Hauptsitz hat –, Wisconsin, Ohio und Pennsylvania. In ihrer ...