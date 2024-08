Da ist ein Unbehagen, das sein Unwesen in uns treibt. Es offenbart nicht gern seine Gestalt, doch wir sehen überall seine Spuren. Es zeigt sich in den verschiedensten Symptomen, und wer es ergründen will, der muss tief in sich hineinhorchen. Unsere innersten Blockaden können wir nämlich nur selbst lösen. Jede therapeutische Hilfe bleibt Hilfestellung. So erklärt es zumindest Professor Trinkl, Leiter des »San Vita«, dem übermüdeten und namenlosen Protagonisten aus Ti...