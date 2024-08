»Foreigners Everywhere« lautet das Motto der Biennale in Venedig in diesem Jahr – und das merkt man den ausgestellten Arbeiten oft ein Ideechen zu deutlich an. Es ist politische Kunst, und wie immer, wenn die Wirkungsästhetik ihre Ellenbogen einsetzt, der Artist also vor allem richtig eingreifen will in gesellschaftliche Zusammenhänge und nicht einfach nur Kunst produzieren, ist Komplexitätsreduktion tacko. Schließlich sollen auch alle verstehen, was man will.

Aber ...