Das Städtchen Werne bei Unna kriegt demnächst eine, Bitterfeld hat sie schon und in Halle (Saale) sind es bereits drei – die niederländische Kette »Action« wirbelt den Markt für billige Non-Food-Produkte, also alles außer Lebensmittel, durcheinander. Die Filialen schießen wie Pilze aus dem Boden und stoßen auf großes Interesse. In Bitterfeld warteten die Kundinnen und Kunden in einer langen Schlange auf die erste Ladenöffnung, berichtete die Mitteldeutsche Zeitung. ...