Am 15. August wird in beiden koreanischen Staaten das Ende der Besatzung durch die Japaner gefeiert, die von 1910 bis 1945 die Halbinsel kontrollierten. Für die Konservativen im Süden ist es sogar ein doppelter Feiertag. Auf den Tag genau drei Jahre nach Ende der Besatzung wurde die südkoreanische Republik ausgerufen, zumindest offiziell endete damit auch die Besatzung durch die US-Armee. Dass der erste südkoreanische Präsident Rhee Syngman, der sich bis 1960 an die...