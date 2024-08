Gold, Silber, Bronze

Einen wunderschönen guten Morgen! Die olympischen Sommerspiele von Paris sind vorbei, und die silberländische Delegation jubelte: Einmal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Diese Ausbeute bedeutete Platz 52 im Medaillenranking. Ein Wunder, bedenkt man die wirtschaftliche Situation des Landes. Ein Vergleich mit den Strukturen und der Sportförderung in europäischen, asiatischen oder ozeanischen Ländern ist unmöglich – da ist nichts, was man vergleichen könnte. So sagt...