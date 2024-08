Zugegeben, ein bisschen Nos­talgie beschleicht den Autor. Wobei? Beim Zustand hiesiger Küstenfischerei in der Nordsee. Die ist bedroht, Fischer bangen um ihre Existenz. Schon jahrelang. Nun hat ein Bündnis aus Kommunen, Tourismusbranche, regionaler Wirtschaft und Interessenverbänden einen »Zukunftspakt Küstenfischerei 2050« unterzeichnet, am Dienstag in Cuxhaven bei der »1. Norddeutschen Fischereikonferenz«. Details wurden bis jW-Redaktionsschluss nicht bekannt. Ein...