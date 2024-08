Die Biographie von Meta Kraus-Fessel, geboren am 6. August 1884, beschreibt den unwahrscheinlichen Lebensweg von der Junkerstochter zur Repräsentantin der revolutionären Arbeiterbewegung. Teil 1, der am vergangenen Dienstag an dieser Stelle erschien, endet mit Meta Kraus-Fessels Kampf um den Barkenhoff, Labor des lebendigen Kommunismus, Zentrum einer proletari...