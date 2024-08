Mit dem Vorwurf, Argentinien sei »verwundet und schon halb tot«, prangerte der Erzbischof von Buenos Aires, Jorge García Cuerva, bei einer Messe zur Feier des Tages von San Cayetano am vergangenen Mittwoch die neoliberale Politik des ultrarechten Staatschefs Javier Milei an. Dann segnete er Tausende Demonstranten, die an dem von Millionen Gläubigen gefeierten Tag des Schutzpatrons des Brotes und der Arbeit ihren Marsch zur 16 Kilometer entfernten Plaza de Mayo antra...