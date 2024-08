Nordirlands Regierungschefin Michelle O’Neill von der republikanischen Partei Sinn Féin und ihre loyalistische Stellvertreterin Emma Little-Pengelly sind sich einig. Am Montag verurteilten sie in einer gemeinsamen Stellungnahme die rassistischen Übergriffe in dem Landesteil: »Sie sind ein schändlicher Ausdruck von Kriminalität und durch nichts zu rechtfertigen.«

Während probritische Loyalisten weiterhin muslimische Einrichtungen in Nordirland angreifen, hat vor alle...