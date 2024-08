Die Vereinten Nationen äußern »große Besorgnis« über die Entwicklung in Peru. Grund dafür sind mehrere aktuelle Entscheidungen und Gesetze, die nach Aussagen des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, Volker Türk, »gegen die völkerrechtlichen Verpflichtungen des Landes verstoßen und eine besorgniserregende Entwicklung inmitten eines allgemeinen Rückschritts in bezug auf die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit in Peru« darstellen.

Konkreter Anlass für die Kriti...