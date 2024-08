Mali hat kurzen Prozess gemacht: Am Sonntag abend gab die Militärregierung des Landes bekannt, ihre diplomatischen Beziehungen zur Ukraine mit sofortiger Wirkung abzubrechen. Wie Ukrinform am Montag berichtete, gab der malische Regierungssprecher Oberst Abdoulaye Maïga an: »Die Übergangsregierung der Republik Mali verurteilt die Feindseligkeit der ukrainischen Behörden, die nicht beachten, dass Mali immer eine friedliche Lösung der Krise zwischen der Russischen Föde...