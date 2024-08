Ein halbes Jahrhundert lang gibt es sie, die Review of African Political Economy (deutsch sinngemäß »Zeitschrift für afrikanische politische Ökonomie«). Als sie 1974 gegründet wurde – beteiligt waren zunächst vor allem kritische Intellektuelle aus den ehemaligen britischen Kolonien in Afrika –, erlebte der Kontinent gerade eine »zweite Befreiung«. Marxistisch inspirierte Unabhängigkeitsbewegungen insbesondere in den portugiesischen Kolonien weckten die Hoffnung, das...