Postmodern ist einer der berüchtigtsten Begriffe der Gegenwart. In der öffentlichen Diskussion ist er mittlerweile zu einem recht diffusen Synonym für Beliebigkeit verkommen. Seine philosophischen Hintergründe sind dabei schon fast wieder in Vergessenheit geraten. Laut dem Philosophen Wolfgang Welsch taugt er daher »fast nur zu Missverständnissen, Diskreditierungen, Vorbeireden an der Sache«.¹

Der Begriff der Postmoderne taucht seit Anfang des 20. Jahrhunderts spora...