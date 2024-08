Sie sind schon eine spezielle Klientel – und wasserscheu ohnehin: Grillfans. Das spüren besonders die Schweinemäster dieser Tage, berichtete dpa am Sonntag. Denn die Nachfrage nach verzehrfähigem Schweinkram, etwa nach Nackensteaks üppiger Sauen hat nachgelassen. Merklich. Schuld daran ist der miese Sommer vielerorts samt Regenwetter in großen Teilen der Republik. So etwas vermasselt die Saison der Grillerei im Park, im Gärtchen der Datscha oder auf luftigem Hochhau...