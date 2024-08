Am heutigen Samstag wird der Konservatismusforscher Ludwig Elm 90 Jahre alt. Lange Zeit lehrte und forschte er an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sein Studien- und Forschungskollege Manfred Weißbecker schrieb vor zehn Jahren in dieser Zeitung: »Wird heute über Wurzeln, Elemente und geschichtliche Wirkungen des Konservatismus, über dessen Spielarten und Entwicklungsstränge sowie über ›Falsche Propheten‹ (so der Titel eines von ihm 1984 herausgegebenen Bandes...