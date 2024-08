In diesen Tagen erscheint im Kölner Papy-Rossa-Verlag von Stefan Ripplinger der Band »Kunst im Krieg. Kulturpolitik als Militarisierung«. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag das Kapitel »Instrumentalisierung und Ausschluss von Kunst im Ukrainekrieg«. (jW)

»It must all be like second nature

Chopping down the people where they stand«

John Cale, »Graham Greene«

Auch wenn seine Eliten das Land nun »kriegstüchtig« machen wollen, i...