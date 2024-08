In kaum einer Branche sind die Realitäten des Monopolkapitalismus so sichtbar wie in der Digitalökonomie. Längst haben die »Big Five« aus den USA – Apple, Meta, Microsoft, Alphabet und Amazon – das globale Onlinebusiness unter sich aufgeteilt. Als unangefochtene Nummer eins auf dem »Markt« für Suchmaschinen gilt Alphabets Tochterfirma Google. Ein US-Bundesgericht stufte das Unternehmen am Dienstag offiziell als Monopolist ein. Eine kleine Sensation, denn US-Digitalk...