Willkommen in der Hölle« hat das israelische Informationszentrum für Menschenrechte B’Tselem seinen am Montag veröffentlichten Bericht überschrieben. Die NGO hat 55 Palästinenser interviewt, die in den vergangenen Monaten aus israelischer Haft entlassen wurden. Fast alle saßen ohne Anklage im Gefängnis. B’Tselem bestätigt, dass Israel Inha...