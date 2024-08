Die Welle der Todesfälle am Arbeitsplatz in Italien steigt weiter: Im Juli verzeichnete die Statistik 95 tödliche Unfälle. Mit den 25 weiteren auf dem Arbeitsweg sind es 120, berichtete das linke Magazin Contropiano am 2. August und bezog sich dabei auf einen Bericht des Nationalen Observatoriums für Todesfälle am Arbeitsplatz von Bologna. Seit Jahresbeginn gibt es bereits 620 registrierte Todesfälle. Nicht erfasst sind in dieser Todesstatistik 233 umgekommene Arbei...