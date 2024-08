In diesen Tagen erscheint im Kölner Papy-Rossa-Verlag in der Reihe »Basiswissen« von Klaus Müller der Band »Ausbeutung«. Wir veröffentlichen daraus an dieser Stelle einen Auszug aus dem Kapitel »Formen des Mehrwerts« und danken Autor wie Verlag für die Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Die qualitative Entwicklung der Produktivkräfte und ihr wachsender Umfang bewirkten, dass sich das Kapitalminimum, das zur Produktion benötigt wurde, fortlaufend vergrößerte und schlie...