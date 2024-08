Osgood »Oz« Perkins begann seine Karriere als Schauspieler. Seine erste Rolle hatte er 1983 in »Psycho II«, der Fortsetzung des Hitchcock-Klassikers. Da war er neun. Weil auch schon sein Großvater James Ripley Osgood Perkins (1892–1937) in einigen Hollywoodproduktionen zu sehen war, wird »Oz« Perkins bei Wikipedia als Osgood Perkins II geführt. Seinem neuen Film »Longlegs« würde ich am liebsten den Titel »Das Schweigen der Lämmer II« verpassen, auch wenn es sich kei...