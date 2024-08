Die Absage der Werbetournee der ukrainischen »Asow«-Sturmbrigade in Berlin, Hamburg und Köln sorgt für zufriedenes Aufatmen. Aber zu Kundgebungen gegen die Nazishows hatten vorher auffallend wenige Gruppen, vorwiegend aus dem antimilitaristischen Spektrum, mobilisiert. Es bleibe »die zentrale Frage«, warum die Partei Die Linke, die VVN-BdA, das Hamburger Bündnis gegen rechts etc. geschwiegen haben, so die ernüchternde Bilanz von Mehmet Yıldız, Martin Dolzer und Meti...