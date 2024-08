Seit dem letzten Juliwochenende gilt ein neuer Waffenstillstand in der Demokratischen Republik Kongo. Ausgehandelt wurde die Vereinbarung in Angolas Hauptstadt Luanda unter Vermittlung von Präsident João Lourenço. Hoffnung macht, dass Ruandas Außenminister direkt an den Friedensgesprächen teilnahm. Bisher hatte die Regierung des ostafrikanischen Landes ihre Beteiligung am Krieg im Osten der benachbarten Demokratischen Republik (DR) Kongo stets abgestritten. Wie ein...