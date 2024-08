Am 29. September wird in Österreich ein neues Parlament gewählt. Die »Liste Gaza: Stimmen gegen den Völkermord« hat in sieben von neun Bundesländern erfolgreich Wahlvorschläge eingebracht. Bundesweit treten die zwei Regierungsparteien – konservative ÖVP und Grüne – an, sowie die im Parlament vertretene Opposition, bestehend aus sozialdemokratischer SPÖ, rechter FPÖ und den liberalen NEOs. Ebenfalls treten an: die KPÖ und die Bierpartei des Künstlers Marco Pogo, dene...