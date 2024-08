So hatte sich Keir Starmer seinen ersten Monat als Premierminister wohl nicht vorgestellt. Seit der Messerattacke eines 17jährigen, bei der drei junge Mädchen in Southport starben, kommt es landesweit zu Übergriffen extrem rechter Gruppen. Mehr als 150 Personen wurden in England und Nordirland bei gewaltsamen Unruhen festgenommen. Dabei wurden Hotels angegriffen, in denen Asylwerber untergebracht sind. Auch Läden, die von Migranten geführt werden, Shishabars und nic...