Mit der Ernennung des Oppositionskandidaten Edmundo González Urrutia zum Sieger der Präsidentschaftswahlen in Venezuela folgen die USA dem peruanischen Regime, das Ende 2022 durch einen Staatsstreich gegen den linken Staatschef Pedro Castillo an die Macht gelangt war. Die nicht durch eine Wahl legitimierten Putschisten Limas waren dann auch die ersten, die González am Dienstag zum »gewählten Präsidenten« erklärten.

Dadurch ermutigt, versuchen Teile der venezolanisch...