Wagner-Festspiele beim olympischen Basketballturnier

Vergessen Sie Bayreuth! Nicht der dortige Basketball ist gemeint, darin ist die Stadt am Roten Main seit Mitte der Siebziger, angefangen mit Teams wie dem Post SV Bayreuth, zu einer der Hochburgen dieses Sports in Deutschland avanciert. Basketballtechnisch ist Bayreuth immer eine Reise wert, auch wenn der BBC aktuell in der Oberfrankenhalle nur zweitklassig spielt. Ganz Deutschland aber liegt den Prenzlauer-Berg-Boys Franz und Moritz Wagner von NBA-Klub Orlando Magi...