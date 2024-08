US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat am Freitag die vorgerichtlichen Vereinbarungen mit dem angeblichen Hauptorganisator der Angriffe vom 11. September 2001, Khalid Sheich Mohammad, und zwei seiner Mitangeklagten widerrufen. Die Unterzeichnung einer solchen Vereinbarung hatte das Pentagon erst am Mittwoch gemeldet. In einem kurzen Memorandum an die Verantwortliche für die Einberufung der Militärtribunale im US-Stützpunkt Guantanamo auf Kuba, Brigadegeneralin Su...