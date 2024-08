Etwas mehr als 60 Menschen haben sich in einem Park im Leipziger Osten versammelt – genau im Zentrum des Wahlkreises Mitte-Ost, in dem ein neuer Kandidat für die Partei Die Linke antritt. Nam Duy Nguyen ist Sohn ehemaliger vietnamesischer Vertragsarbeiter, war lange Zeit im Sozialistisch-Demokratischen Studierendenverband (SDS) organisiert und will nun mit einem Direktmandat der Linkspartei in den Landtag helfen. Am 1. September wird gewählt. Seit einigen Monaten kl...