Beseeltes Ungeheuer

Der Arbeiter findet in der Werkstätte die nötigen Produktionsmittel nicht nur für einen sechsstündigen, sondern für einen zwölfstündigen Arbeitsprozess. Saugten zehn Pfund Baumwolle sechs Arbeitsstunden ein und verwandelten sich in zehn Pfund Garn, so werden 20 Pfund Baumwolle zwölf Arbeitsstunden einsaugen und in 20 Pfund Garn verwandelt. Betrachten wir das Produkt des verlängerten Arbeitsprozesses. In den 20 Pfund Garn sind jetzt fünf Arbeitstage vergegenständlich...