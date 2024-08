Intel hat das Rennen um die Spitze der Halbleiterbranche vorerst verloren. Der Konzern reagiert nun mit einem drastischen Stellenabbau. Nach Verkündung der Quartalszahlen im US-Bundesstaat Kalifornien erklärte Konzernchef Patrick Gelsinger am Donnerstag (Ortszeit) in einer Nachricht an die Belegschaft, Intel werde im kommenden Jahr etwa 15.000 Stellen, also »rund 15 Prozent unserer Belegschaft«, streichen. Medienberichten von Freitag zufolge könnten es sogar mehr al...