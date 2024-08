Der einschlägig berüchtigte Neonazi Sven Liebich aus Sachsen-Anhalt soll für anderthalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Halle (Saale) hat am Freitag die Berufungen des Angeklagten und der Staatsanwaltschaft gegen eine Entscheidung des Amtsgerichts Halle als unbegründet verworfen. Dabei geht es um eine Reihe von Straftaten, die Liebich vor allem bei von ihm veranstalteten Kundgebungen in der Großstadt begangen haben soll. Er wurde in allen 17 Anklagepunkten schu...