Vor 110 Jahren, im Juli 1914, drängte die deutsche Militärführung Österreich zum Krieg gegen Serbien und zielte so auf einen Präventivkrieg gegen das noch nicht kriegsbereite Russland.¹ Am 28. Juli erklärte Österreich Serbien den Krieg, am 1. August Deutschland Russland. In seiner berüchtigten Thronrede beklagte der deutsche Kaiser am 4. August einen wohlgeplanten feindlichen Überfall und mobilisierte für einen Verteidigungskrieg. Am selben Tag rückten preußische Tr...